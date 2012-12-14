Реализовано

Довести лимиты до ума

Если сделать перевод на большую сумму, то потом получается проблематично тратить деньги с карты. Причина: при переводе тратится не только лимит на операции в ИБ, что вполне резонно, но и "Расходный лимит по карте в месяц" (далее[1]), что уже страннее. В результате большого перевода можно получить не только отрицательный [1], но и невозможность исправить ситуацию, поскольку у [1] есть максимальное значение, выше которого через ИБ задать нельзя.



В общем, лимиты - это прекрасно, но на данный момент их поведение удивляет.

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