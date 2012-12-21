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Аватар Андрей (BiDl)
21.12.2012 11:30 #
Отклонено

В преддверье конца года. Повышение ликвидности.

У Вашего банка появилась отличная услуга - вклад с повышенной процентной ставкой. Заявка оформляется он-лайн +0,5% к открытому вкладу.
Но есть существенная не доработка! У меня есть карта вашего банка, подключен он-лайн кабинет и я не хотел бы приезжать к вам в офис, что бы открыть новый вклад. Я хотел бы открыть вклад он-лайн с повышенной ставкой 12,5%, но в моем кабинете (удаленно), при открытии нового вклада некуда вставить код с полученной смс, для получения бонуса 0,5% и не факт, что я поеду к вам в офис, что бы открыть вклад. Возможно, я найду другой банк, который находится в шаговой доступности.
Близится конец года, и я уверен, что для повышения ликвидности, выдачи новых кредитов вам просто необходимы новые вкладчики smile;)

Прошу подумать над моим предложением.

С уважением, Ваш клиент.
4

Комментарии 4

ivan_artamonov
#
21.12.2012 в 11:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
alf_red
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smile:omg: Убрали бонусы! Даже основной % -0,5
ivan_artamonov
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16.02.2013 в 11:27 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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