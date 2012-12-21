В преддверье конца года. Повышение ликвидности.

Отклонено

У Вашего банка появилась отличная услуга - вклад с повышенной процентной ставкой. Заявка оформляется он-лайн +0,5% к открытому вкладу.Но есть существенная не доработка! У меня есть карта вашего банка, подключен он-лайн кабинет и я не хотел бы приезжать к вам в офис, что бы открыть новый вклад. Я хотел бы открыть вклад он-лайн с повышенной ставкой 12,5%, но в моем кабинете (удаленно), при открытии нового вклада некуда вставить код с полученной смс, для получения бонуса 0,5% и не факт, что я поеду к вам в офис, что бы открыть вклад. Возможно, я найду другой банк, который находится в шаговой доступности.Близится конец года, и я уверен, что для повышения ликвидности, выдачи новых кредитов вам просто необходимы новые вкладчикиПрошу подумать над моим предложением.С уважением, Ваш клиент.