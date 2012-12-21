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Аватар Роман (Brm1978)
21.12.2012 11:52 #
Реализовано

3-D Secure - Безопасность и функционал банковских карт.

Внедрение "MasterCard SecureCode" и "Verified by Visa" позволит повысить безопасность карт и снимет часть ограничений на их использование.
5

Комментарии 5

ivan_artamonov
#
Сейчас проводится финальное тестирование по проекту 3D Secure.
ivan_artamonov
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21.12.2012 в 11:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Brm1978
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Жду реализации. smile:)
z-dima
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Уже реализовано)
ivan_artamonov
#
29.01.2013 в 21:26 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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