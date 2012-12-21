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3-D Secure - Безопасность и функционал банковских карт.
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Идеи
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Роман
(Brm1978)
21.12.2012 11:52
#
Реализовано
3-D Secure - Безопасность и функционал банковских карт.
Внедрение "MasterCard SecureCode" и "Verified by Visa" позволит повысить безопасность карт и снимет часть ограничений на их использование.
5
Комментарии
5
ivan_artamonov
21.12.2012 11:56
#
Сейчас проводится финальное тестирование по проекту 3D Secure.
1
ivan_artamonov
21.12.2012 11:57
#
21.12.2012 в 11:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
1
Brm1978
21.12.2012 12:26
#
Жду реализации.
0
z-dima
23.01.2013 17:37
#
Уже реализовано)
0
ivan_artamonov
29.01.2013 21:26
#
29.01.2013 в 21:26 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
0
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Комментарии 5