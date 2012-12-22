Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Стрельников Олег (ois1977)
22.12.2012 00:31 #
Ждет рассмотрения

указывать пометку refund для соответствующих операций

для контроля
0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.