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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
22.12.2012 00:34 #
Ждет рассмотрения

Указывать способ авторизации карты при транзакции: полоса/чип/номер/cvc/3d/оффлайн и т.п.

Для контроля
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