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Иван
(Иван Иркутск)
Отклонено
Уточнение начисления процентов во вкладах
При выборе вкладе, было бы хорошо добавить в графу начисление процентов (ежедневно/ежемесячно), т.к. во многих банках где указывается ежемесячное начисление на самом деле проценты начисляются на сумму вклада ежедневно, а прибавляются ежемесячно, это важно при возможности пополнения ( например при ставке 10 %, ежемесячный процент - 0,8 %, а ежедневный 0,026 ). Надеюсь на реализацию данной функции. Если моя идея не понятна, напишите, постараюсь объяснить понятнее.
5
Комментарии 5
Банки действительно начисляют проценты по вкладам ежедневно. Это требование ЦБ РФ. Однако это внутренняя операция банка, которая не отражается на счетах клиента. Для вкладчика важно, как банк производит зачисление (выплату) процентов на счет клиента. На доходность по вкладу влияет периодичность капитализации процентов, т.е. частота выплаты процентов на счет вклада. Сама же по себе выплата процентов на текущий счет или карту позволит лишь использовать полученный доход по своему усмотрению ранее окончания срока договора вклада.
Поэтому недавно мы доработали версию поиска по вкладам, добавив дополнительные периоды капитализации и выплаты процентов, которые действительно влияют на расчет дохода по вкладу.
Иван, повторюсь, для вкладчика не важно, как банк начисляет проценты, важно то, как он их причисляет, т.е. выплачивает. Вы можете обратиться за более подробными разъяснениями в сам банк.