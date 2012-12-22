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Отклонено

Уточнение начисления процентов во вкладах

При выборе вкладе, было бы хорошо добавить в графу начисление процентов (ежедневно/ежемесячно), т.к. во многих банках где указывается ежемесячное начисление на самом деле проценты начисляются на сумму вклада ежедневно, а прибавляются ежемесячно, это важно при возможности пополнения ( например при ставке 10 %, ежемесячный процент - 0,8 %, а ежедневный 0,026 ). Надеюсь на реализацию данной функции. Если моя идея не понятна, напишите, постараюсь объяснить понятнее.

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