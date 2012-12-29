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Аватар Серж (panadol)
29.12.2012 15:02 #
Ждет рассмотрения

отдельный счет для Google PLay

Я активный пользователь вашей картой.
Но очень трусливый.
Но,в последнее время, часто покупаю для своего Andoida всякую фигню.
Поскольку я трус,то пользуюсь денежными переводами для покупки фигни.
А мне бы хотелось, что бы банк Авангард открыл счет на 1000-1500 рублей который привязан только к Google Play- ТОЛЬКО!
Думаю технически это несложно. Отследить номер счета и потребителя счета- он всегда один.
Такую же услугу хочу для детского айфона, чтобы сумма ограничена-1000 а списать может только яблочный магазин.
И для nokia женненый, только там microsoft на 125 рубелей smile:-)
7

Комментарии 7

Илья Лузерсон
#
заведите дебетовую карту с отдельным счетом исключительно для гугля и пользуйтесь на здоровье
panadol
#

заведите дебетовую карту с отдельным счетом исключительно для гугля и пользуйтесь на здоровье

Илья Лузерсон


платить за обслуживание карты вы будете?
Pshig
#
А что 150 руб. много за спокойствие?
Можно привязать к кредитному счету визу электрон (или маэстро) и выставить лимиты на нужную сумму.
panadol
#
Спасибо всем за советы .
Воспользовался услугой билайна, за что ему отдельное спасибо
100base-tx
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Спасибовсем засоветы .
Воспользовалсяуслугой билайна, зачто ему отдельноеспасибо

Серж

А что, у Билайна подобные услуги бесплатны?
gdn
#
Было бы отлично если бы организовали выпуск в интернет-банке виртуальных карт (либо дополнительными к счету или с отдельным счетом), для использования при интернет платежах.
Mikel
#
smile:omg: Как правильно было сказано выше, надо взять визу электрон (или маэстро) и выставить лимиты, на нужную сумму. Хватит уже про дурацкие виртуалки, талдычить smile:stop:
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