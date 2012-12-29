отдельный счет для Google PLay

Я активный пользователь вашей картой.
Но очень трусливый.
Но,в последнее время, часто покупаю для своего Andoida всякую фигню.
Поскольку я трус,то пользуюсь денежными переводами для покупки фигни.
А мне бы хотелось, что бы банк Авангард открыл счет на 1000-1500 рублей который привязан только к Google Play- ТОЛЬКО!
Думаю технически это несложно. Отследить номер счета и потребителя счета- он всегда один.
Такую же услугу хочу для детского айфона, чтобы сумма ограничена-1000 а списать может только яблочный магазин.
И для nokia женненый, только там microsoft на 125 рубелей
Комментарии 7
платить за обслуживание карты вы будете?
Можно привязать к кредитному счету визу электрон (или маэстро) и выставить лимиты на нужную сумму.
Воспользовался услугой билайна, за что ему отдельное спасибо
А что, у Билайна подобные услуги бесплатны?