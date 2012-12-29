отдельный счет для Google PLay

Ждет рассмотрения

Я активный пользователь вашей картой.Но очень трусливый.Но,в последнее время, часто покупаю для своего Andoida всякую фигню.Поскольку я трус,то пользуюсь денежными переводами для покупки фигни.А мне бы хотелось, что бы банк Авангард открыл счет на 1000-1500 рублей который привязан только к Google Play- ТОЛЬКО!Думаю технически это несложно. Отследить номер счета и потребителя счета- он всегда один.Такую же услугу хочу для детского айфона, чтобы сумма ограничена-1000 а списать может только яблочный магазин.И для nokia женненый, только там microsoft на 125 рубелей