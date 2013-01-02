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Аватар Sand3R Sand3Rov (Sand3R)
02.01.2013 20:20 #
Ждет рассмотрения

Альтернативные инвестиции

Предлагаю сделать раздел по МФО и КПК как альтернативу классическим депозитам
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