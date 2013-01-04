Подписаться на идею Aksmen

Отклонено

Плата за безналичное перечисление денежных средств

Пользуюсь British Airways MasterCard® Standard Debit Card

Тарифный план ТП 242/2

Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое

Банком на основании Электронных распоряжений, подписанных Клиентом с

использованием Системы ДБО на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской Федерации в пределах остатка на Счете составляет 10 рублей



Согласно Тарифному плану ТП 213/1 аналогичной карты Aeroflot MasterCard® Standard данная плата не взимается



Хотелось бы чтобы и по ТП 242/2 эта плата не взималась.

2