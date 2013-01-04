Отклонено
Плата за безналичное перечисление денежных средств
Пользуюсь British Airways MasterCard® Standard Debit Card
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Тарифный план ТП 242/2
Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое
Банком на основании Электронных распоряжений, подписанных Клиентом с
использованием Системы ДБО на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской Федерации в пределах остатка на Счете составляет 10 рублей
Согласно Тарифному плану ТП 213/1 аналогичной карты Aeroflot MasterCard® Standard данная плата не взимается
Хотелось бы чтобы и по ТП 242/2 эта плата не взималась.
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