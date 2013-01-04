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Аватар Aksmen
04.01.2013 17:02 #
Отклонено

Плата за безналичное перечисление денежных средств

Пользуюсь British Airways MasterCard® Standard Debit Card
Тарифный план ТП 242/2
Плата за безналичное перечисление денежных средств со Счета, осуществляемое
Банком на основании Электронных распоряжений, подписанных Клиентом с
использованием Системы ДБО на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской Федерации в пределах остатка на Счете составляет 10 рублей

Согласно Тарифному плану ТП 213/1 аналогичной карты Aeroflot MasterCard® Standard данная плата не взимается

Хотелось бы чтобы и по ТП 242/2 эта плата не взималась.
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Комментарии 2

emozgovoy
#
10.01.2013 в 13:53 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
#
10.01.2013 в 15:20 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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