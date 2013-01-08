Отклонено
Скрытие отображения счетов (суммы на счетах) на главной странице интернет-банка
Добрый день. Мой вопрос, относится к настройкам интернет-банка. Возможно ли, осуществить, такую функцию, как скрытие некоторых счетов на главной странице интернет-банка, т.е. выводить на обозрение именно те счета, которые нужны именно мне или скрывать суммы на счетах, например, как в Яндекс-деньгах, т.к. интернет-банком, иногда, приходится пользоваться в общедоступных местах.
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Комментарии 2
Банки.ру не имеют отношения к интернет-банку банка, в котором Вы обслуживаетесь
Подозреваю, что это БРС?
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