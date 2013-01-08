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Аватар Вячеслав Шабанов (Vyacheslav31)
08.01.2013 18:14 #
Отклонено

Скрытие отображения счетов (суммы на счетах) на главной странице интернет-банка

Добрый день. Мой вопрос, относится к настройкам интернет-банка. Возможно ли, осуществить, такую функцию, как скрытие некоторых счетов на главной странице интернет-банка, т.е. выводить на обозрение именно те счета, которые нужны именно мне или скрывать суммы на счетах, например, как в Яндекс-деньгах, т.к. интернет-банком, иногда, приходится пользоваться в общедоступных местах.
2

Комментарии 2

Моисей Абрамович
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Добрый день.
Банки.ру не имеют отношения к интернет-банку банка, в котором Вы обслуживаетесь smile:)
Подозреваю, что это БРС?
Тогда Вам - сюда [url=http://smiles.33bru.com/smile.92978.html]Рисунок[/url]
Моисей Абрамович
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30.01.2013 в 14:31 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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