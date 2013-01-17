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На рассмотрении

Предпросмотр отзывов в НР

Предложение по незначительной доработке портала:



Очень хотелось бы перед отправкой отзыва в "Народный рейтинга" иметь возможность предпросмотра этого самого отзыва с применением к тексту разметки BBCode .

Случается же так, что какие-то теги не работают или где-то символ недоставил (например, закрывающий слеш), и тогда форматирование текста может измениться самым непредсказуемым образом.

При этом редактирование текста отзыва после его отправки для пользователя недоступно (что, стоит признать, правильно), а тревожить администрацию по таким вопросам все же не стоит.

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