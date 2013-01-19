Ждет рассмотрения

открыть сервис "Исправить ошибку"

Время от времени на сайте возникают ошибки или неточности в информации. В настоящий момент я не нашел возможности указать на них персоналу сайта. Понимаю, что очень трудно все протестировать и проверить. поэтому мне представляется полезным открыть сервис дающий возможность друзьям сайта (да и любому авторизованному посетителю) как можно быстрее сигнализировать о неточностях.

Пример: сегодня, 19.01.2013 в разделе "Вклады" поиск по вкладам не находит вклады костромского банка Региональный кредит, имеющего филиал в Москве. 2 недели назад они в поисковике находились. Значит выпали по ошибке. И такие ситуации время от времени случаются (помню такое же было года 3 назад с банком "Совкомбанк"). Припоминаю, встречал и неточности в параметрах вкладов - поэтому теперь всегда перепроверяю информацию по сайту самого банка.

2