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Аватар alex popov (vkladchik_45)
19.01.2013 20:18 #
Ждет рассмотрения

открыть сервис "Исправить ошибку"

Время от времени на сайте возникают ошибки или неточности в информации. В настоящий момент я не нашел возможности указать на них персоналу сайта. Понимаю, что очень трудно все протестировать и проверить. поэтому мне представляется полезным открыть сервис дающий возможность друзьям сайта (да и любому авторизованному посетителю) как можно быстрее сигнализировать о неточностях.
Пример: сегодня, 19.01.2013 в разделе "Вклады" поиск по вкладам не находит вклады костромского банка Региональный кредит, имеющего филиал в Москве. 2 недели назад они в поисковике находились. Значит выпали по ошибке. И такие ситуации время от времени случаются (помню такое же было года 3 назад с банком "Совкомбанк"). Припоминаю, встречал и неточности в параметрах вкладов - поэтому теперь всегда перепроверяю информацию по сайту самого банка.
2

Комментарии 2

vkladchik_45
#

http://www.banki.ru/forum/index.php?P...=10&TID=12
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...&TID=52001

Игорь Пустошило


Спасибо за совет... Но для пользователя сайта зашедшего получить информацию по какому-то сервису не очень удобно начинать поиски по форуму, который он возможно и не читает...
На многих сайтах в меню левой колонки есть пункт "Сообщить об ошибке". Это гораздо удобнее... Когда человек хочет сделать доброе дело лучше облегчить ему путь чем отправлять его "через тернии к звездам" smile:)
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