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Аватар Петр (petya)
20.01.2013 01:06 #
Ждет рассмотрения

Сертификаты в долларах

Добрый день!

Вы не хотите выпускать сберегательные сертификаты http://www.sbrf.ru/moscow/ru/person/i...tificates/ в валюте?

Петр
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