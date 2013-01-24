Реализовано

Добавить в интернет-банк функционал "Кошельков"

Возможно эта идея уже предлагалась, на первых страниц не нашел, дальше не захотелось просматривать историю.



Итак.

Хочется иметь возможность в интернет банке для дебетной карточки заводить несколько виртуальных счетов.

Причем что бы их нельзя было тратить напрямую с дебетной карты. Это нужно фактически для дублирования

оффлайнового функционала: раскладывание денег по кучкам.

Скажем за интернет я плачу раз в пол года, за ипотеку раз в квартал, деньги на отпуск откладываются круглогодично ну и так далее. Пока все деньги лежали дома наличкой все было довольно просто, разложил по конвертам, на конверте написал сколько в нем лежит и на что ну и все. С деньгами на карточке приходится одну карточку ТКС иметь для постоянных трат, на другой же, в Русском стандарте, лежат деньги на пассивные платежи. И дополнительно ведется Excel, в котором указано сколько на карте и на что лежит.

Это не очень удобно. Хочется все решать в рамках карты ТКС.



Итого предлагаю:

Ввести виртуальные счета.

Функцоинал:

1. Добавление виртуального счета. Поля:

Название.

Количество денег на счете изначально ( не может превышать сумму, имеющаюся на дебетовой карте).

2. Перевод денег между виртуальными счетами.

3. Начисление процентов на остаток такое же как и для дебетной карты.

4. Потратить эти деньги, без перевода на счет дебетной карты нельзя, во избежании случайного расходования средств.







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