Реализовано
Добавить в интернет-банк функционал "Кошельков"
Возможно эта идея уже предлагалась, на первых страниц не нашел, дальше не захотелось просматривать историю.
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Итак.
Хочется иметь возможность в интернет банке для дебетной карточки заводить несколько виртуальных счетов.
Причем что бы их нельзя было тратить напрямую с дебетной карты. Это нужно фактически для дублирования
оффлайнового функционала: раскладывание денег по кучкам.
Скажем за интернет я плачу раз в пол года, за ипотеку раз в квартал, деньги на отпуск откладываются круглогодично ну и так далее. Пока все деньги лежали дома наличкой все было довольно просто, разложил по конвертам, на конверте написал сколько в нем лежит и на что ну и все. С деньгами на карточке приходится одну карточку ТКС иметь для постоянных трат, на другой же, в Русском стандарте, лежат деньги на пассивные платежи. И дополнительно ведется Excel, в котором указано сколько на карте и на что лежит.
Это не очень удобно. Хочется все решать в рамках карты ТКС.
Итого предлагаю:
Ввести виртуальные счета.
Функцоинал:
1. Добавление виртуального счета. Поля:
Название.
Количество денег на счете изначально ( не может превышать сумму, имеющаюся на дебетовой карте).
2. Перевод денег между виртуальными счетами.
3. Начисление процентов на остаток такое же как и для дебетной карты.
4. Потратить эти деньги, без перевода на счет дебетной карты нельзя, во избежании случайного расходования средств.
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