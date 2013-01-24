Расширение способов пополнения карт без коммисий

Принято

Сейчас существует всего несколько способов пополнить карту без комиссий:- через банкомат- через кассу (в большинстве отделений не хотят делать свою работу и футболят в банкоматы, пока не поругаешься с ними; с вкладами ещё более менее)- бесплатный межбанк с другого банка (ограничено, если ты не клиент 100500 банков)По сути банкоматы это единственное средство. А учитывая, что именно банкоматы РС самые глючные на планете, возникает куча проблем и убийство нервных клеток при возврате.На мой взгляд из всего негатива, льющегося на РС, 45% - из-за людей неверно использующими кредитные услуги, 45% - проблемы с банкоматами (как единственное средство), ну и 10% - действительно глюки системы и ошибки, которые есть везде. Если первую часть исправить нельзя, люди не меняются. То вторые 45% банк может решить и сократить негативНапример добавить возможность пополнять без комиссий:- партнёры (наиболее развитые связной и евросеть)- с другой карты (как у тех же; наиболее лучший способ дистанционного пополнения)- с QIWI (как у ТКС)Это бы сэкономило множество нервных клеток клиентов!