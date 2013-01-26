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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
26.01.2013 02:18 #
Реализовано

Не работает перелистывание страниц в списке идей

нужно исправить
4

Комментарии 4

ardneh
#
27.03.2013 в 15:32 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Редактор
#
22.12.2013 в 12:37 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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