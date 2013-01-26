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Ждет рассмотрения

Заменить представителя "Сбербанка России" на сервисе Банки.ру

Предлагаю заменить представителя "Сбербанка России" на сервисе Банки.ру Михаила Беляева кем-то другим, т.к. указанный представитель не посещал сервис с 31.08.2012.

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