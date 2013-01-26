Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Сбербанк России»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Dutaut
26.01.2013 03:03 #
Ждет рассмотрения

Заменить представителя "Сбербанка России" на сервисе Банки.ру

Предлагаю заменить представителя "Сбербанка России" на сервисе Банки.ру Михаила Беляева кем-то другим, т.к. указанный представитель не посещал сервис с 31.08.2012.
0

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.