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Аватар Иван Захарьящев (lj.rossia.org/users/imz/)
26.01.2013 19:55 #
Ждет рассмотрения

в сбербанке-онлайн печатать полные реквизиты для перевода на карту и т.п.

(Я хотел дать человеку реквизиты для перевода на свою зарплатную карту Сбербанка, искал эту информацию в Сбербанке-онлайн, но нашёл не все требуемуе поля. Подробнее мои проблемы описаны здесь: http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1859240 .)

Предлагаю в Сбербанке-онлайн печатать для пользователя полные реквизиты для перевода на карту и т.п., в т.ч. БИК.

(Ещё один случай: хотел дать реквизиты для перевода на мою зарплатную карту, зашёл с этим вопросом в ближайшее отдление Сбербанка. Мне сказали, что за этими реквизитами нужно идти в то отделение, где была заведена карта. А в этом отделении мне смогли помочь только так: открыть новый счёт и дать мне его реквизиты, чтобы мне туда сделели перевод.)
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Комментарии 2

viabank
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в Аванганде есть такое, и в БРС. очень удобно - скопировал и переслал отправителю, и голова не болит.
frogik
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Согласен, было бы удобно.
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