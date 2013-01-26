в сбербанке-онлайн печатать полные реквизиты для перевода на карту и т.п.

(Я хотел дать человеку реквизиты для перевода на свою зарплатную карту Сбербанка, искал эту информацию в Сбербанке-онлайн, но нашёл не все требуемуе поля. Подробнее мои проблемы описаны здесь: http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1859240
.)
Предлагаю в Сбербанке-онлайн печатать для пользователя полные реквизиты для перевода на карту и т.п., в т.ч. БИК.
(Ещё один случай: хотел дать реквизиты для перевода на мою зарплатную карту, зашёл с этим вопросом в ближайшее отдление Сбербанка. Мне сказали, что за этими реквизитами нужно идти в то отделение, где была заведена карта. А в этом отделении мне смогли помочь только так: открыть новый счёт и дать мне его реквизиты, чтобы мне туда сделели перевод.)
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