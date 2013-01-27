Ждет рассмотрения

Расширенные возможности выписки

Сегодня просматривал выписку и понял, что для клиента было бы очень удобно иметь дополнительные настройки выписки,

а именно: возможность видеть отдельно различные категории операций.

Такие, как:

"Итого комиссий такого-то типа за перио"д (отдельным списком, и сумма),

в частности: "всего переплат ко кредиту" (проценты + различные комиссии банку) и др.



Скажем, мне сегодня было интересно, сколько в общей сложности я заплатил банку в виде процентов и других выпплат, предусмотренных по договору, помимо своих собственных трат, за последние 5 лет. Эта задача оказалась очень трудоемкой.

При наличии гибких настроек выписки анализировать свою собственную историю взаимоотношений с банком было бы намного удобнее.



Спасибо!

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