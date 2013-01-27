Ждет рассмотрения
Расширенные возможности выписки
Сегодня просматривал выписку и понял, что для клиента было бы очень удобно иметь дополнительные настройки выписки,
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а именно: возможность видеть отдельно различные категории операций.
Такие, как:
"Итого комиссий такого-то типа за перио"д (отдельным списком, и сумма),
в частности: "всего переплат ко кредиту" (проценты + различные комиссии банку) и др.
Скажем, мне сегодня было интересно, сколько в общей сложности я заплатил банку в виде процентов и других выпплат, предусмотренных по договору, помимо своих собственных трат, за последние 5 лет. Эта задача оказалась очень трудоемкой.
При наличии гибких настроек выписки анализировать свою собственную историю взаимоотношений с банком было бы намного удобнее.
Спасибо!
Комментарии 2
P.S. Сейчас это можно делать фильтрами в Экселе, загрузив выписку в формате "1:1".
фантазия клиентов бесконечна, а реализация любой хотелки требует ресурсов. при том, что всяческий функционал по аналитике давно есть в MS Excel и аналогах, тратить на это ресурс программистов банка - лично я против.