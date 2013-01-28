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Возможность ранжирования по популярности поставщиков услуг в конкретном платёжном терминале

Оплачивая ежемесячные платёжки ЖКХ, связи и т.п в близлежащем отделении Сбербанка, сталкиваешься с тем, что каждый платёж своим 6-7 поставщикам услуг приходится выбирать из алфавитного списка десятков организаций, многие из которых расположены настолько далеко, что можно с уверенностью сказать, что из данного терминала никогда им платежи не проводились. Тем не менее, с каждым разом приходится продираться сквозь строй неведомых контор. А вот была бы волшебная кнопочка - "Ранжировать поставщиков по популярности на этом терминале" - наверняка бы выстроились бы по порядку местный жэк-дэз, горгаз, энерго, ростелком и т.д, что и нужно 90% клиентов. Профит Сбербанку - увеличение пропускной способности терминалов, профит клиенту - уменьшение очередей и времени на оплату.

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