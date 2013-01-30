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Ждет рассмотрения

Идеальная система для РАНТЬЕ

Грамотность населения в области банковского сервиса оставляет желать лучшего. Поэтому огромное кол-во населения поступает в отношении него либо с недоверием, либо по старинке... несут свои сбережения известно в какой банк. В итоге - реальные денежные потери гражданина и извращенная "рыночная" борьба в банковском секторе за клиента. Предлагаю сформировать рубрику "идеальная система для рантье" или еще проще "идеальная система для сбережения денег в банках". Ниже я предложу за основу очень упрощенное своё видение этой системы для гражданина так сказать среднего класса, т.е. того, кто нуждается в сбережении таких сумм, которые требуют воспользоваться несколькими банками (с целью снижения рисков и получения максимальных страховых сумм). Такие же системы можно разработать для более или менее состоятельных вкладчиков. С учетом меняющейся ситуации на рынках, в законодательстве и пр., и системы будут корректироваться... Заглянув в них, потенциальному вкладчику будет понятно как действовать, при этом банки он будет выбирать сам...

В моем предложении нет каких то особых открытий, все очевидно... Но именно такой очевидности и ясности, как я убедился в общении с с окружающими, порой и не хватает.



Идеальная система для рантье



Что вкладывается в это понятие:

- максимальные и надежные доходы от вкладов;

- ежемесечное перечисление %% с вкладов с зарплатной (пенсионной или какой-либо другой) карточки на счет с максимальной ставкой до востребования с целью использования денежных средств в повседневной жизни.



На мой взгляд идеальная система такова.

1.Разбиваешь имеемые средства на части по 700 000 р

2. Осуществляешь подбор банков (естественно включенных в систему страхования вкладов) с максимальной годовой ставкой (сейчас это возможно в пределах 12.2-12.5%)

3. Раскладываешь средства по банкам по 700 000 р в каждый с заказом перечисления ежемесячных %% на ранее открытый вклад до востребования

4. При накоплении достаточной для открытия нового вклада суммы на счёте до востребования, открываешь очередной вклад с более значительным %.



Вызывает вопросы - 3-й пункт по перечислению %% на вклад другого банка. Поэтомуданный момент требует прояснения максимально, дабы минимизировать потери.

Прошу корректировать систему и дать советы.

Извините, я простой клиент, не имеющий образования в финансовой сфере... Мог в чем то и напутать.



О.Ч.



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