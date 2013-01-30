Подписаться на идею
Олег
(hydrol)
Ждет рассмотрения
Идеальная система для РАНТЬЕ
Грамотность населения в области банковского сервиса оставляет желать лучшего. Поэтому огромное кол-во населения поступает в отношении него либо с недоверием, либо по старинке... несут свои сбережения известно в какой банк. В итоге - реальные денежные потери гражданина и извращенная "рыночная" борьба в банковском секторе за клиента. Предлагаю сформировать рубрику "идеальная система для рантье" или еще проще "идеальная система для сбережения денег в банках". Ниже я предложу за основу очень упрощенное своё видение этой системы для гражданина так сказать среднего класса, т.е. того, кто нуждается в сбережении таких сумм, которые требуют воспользоваться несколькими банками (с целью снижения рисков и получения максимальных страховых сумм). Такие же системы можно разработать для более или менее состоятельных вкладчиков. С учетом меняющейся ситуации на рынках, в законодательстве и пр., и системы будут корректироваться... Заглянув в них, потенциальному вкладчику будет понятно как действовать, при этом банки он будет выбирать сам...
3
В моем предложении нет каких то особых открытий, все очевидно... Но именно такой очевидности и ясности, как я убедился в общении с с окружающими, порой и не хватает.
Идеальная система для рантье
Что вкладывается в это понятие:
- максимальные и надежные доходы от вкладов;
- ежемесечное перечисление %% с вкладов с зарплатной (пенсионной или какой-либо другой) карточки на счет с максимальной ставкой до востребования с целью использования денежных средств в повседневной жизни.
На мой взгляд идеальная система такова.
1.Разбиваешь имеемые средства на части по 700 000 р
2. Осуществляешь подбор банков (естественно включенных в систему страхования вкладов) с максимальной годовой ставкой (сейчас это возможно в пределах 12.2-12.5%)
3. Раскладываешь средства по банкам по 700 000 р в каждый с заказом перечисления ежемесячных %% на ранее открытый вклад до востребования
4. При накоплении достаточной для открытия нового вклада суммы на счёте до востребования, открываешь очередной вклад с более значительным %.
Вызывает вопросы - 3-й пункт по перечислению %% на вклад другого банка. Поэтомуданный момент требует прояснения максимально, дабы минимизировать потери.
Прошу корректировать систему и дать советы.
Извините, я простой клиент, не имеющий образования в финансовой сфере... Мог в чем то и напутать.
О.Ч.
Комментарии 3
Проблема выбора банков с хорошими условиями по вкладам в центре России решается довольно просто.
Хуже обстоят дела с выбором банков на окраинах РФ.
Никак. Банки не обязаны решать подобные задачи. У каждого банка свои тарифы на межбанковские переводы и различные принципы работы.
Вы, конечно, можете разместить свои Депозиты в банках, где межбанковские переводы бесплатны и даже есть возможность настройки шаблона на автоматический перевод в определённую дату, но совпадёт ли этот факт с привлекательностью процентов по Депозитам в этом же банке?
Кроме того, аккумулировав % со всех депозитов на каком-то счёте, вы всё равно пойдёте в банк ногами, чтобы взять эту сумму и отнести на новый депозит в другой банк. Многие ли банки открывают вклады дистанционно?
Ваша идея автоматизировать размещение средств понятна, но её воплощение могло бы осуществиться только при полной унификации тарифной политики и других принципов работы всех банков. Это невозможно.