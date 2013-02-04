Качество новостей

Добрый день!
У меня не идея, а скорее скромная просьба, не сочтите за оскорбление.
Давно посещаю ваш ресурс, по работе каждый день мониторю ленту новостей. В последнее время стало больше цитирования непроверенной информации (например, http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4515936
. Обратите внимание на комментарии к статье).
Я понимаю, что журналисты вашего ресурса не несут ответственность за неверную трактовку законопроектов другими изданиями, но можно же попробовать как-то следить за чистотой информации в пределах banki.ru? С частотой обновления у вас и так все отлично, зачем засорять ленту разного рода фантазиями.
Большое спасибо.
Комментарии 2
"Добрый день, спасибо большое за внимание к нашему сайту. Вы совершенно правы, мы использовали не совсем точную информацию по этой теме. Такое бывает, когда обрабатывается огромный массив информации фактические круглосуточно.
Наталья Романова,
Главный Редактор портала Банки.ру"