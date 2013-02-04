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Аватар Зинаида Серебрякова (emir_kystyritza)
04.02.2013 17:50 #
Отклонено

Качество новостей

Добрый день!
У меня не идея, а скорее скромная просьба, не сочтите за оскорбление.
Давно посещаю ваш ресурс, по работе каждый день мониторю ленту новостей. В последнее время стало больше цитирования непроверенной информации (например, http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4515936. Обратите внимание на комментарии к статье).
Я понимаю, что журналисты вашего ресурса не несут ответственность за неверную трактовку законопроектов другими изданиями, но можно же попробовать как-то следить за чистотой информации в пределах banki.ru? С частотой обновления у вас и так все отлично, зачем засорять ленту разного рода фантазиями.
Большое спасибо.
2

Комментарии 2

Моисей Абрамович
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smile:) Мы просим пардона и обещаем исправиться.
"Добрый день, спасибо большое за внимание к нашему сайту. Вы совершенно правы, мы использовали не совсем точную информацию по этой теме. Такое бывает, когда обрабатывается огромный массив информации фактические круглосуточно.
Наталья Романова,
Главный Редактор портала Банки.ру"
Моисей Абрамович
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08.02.2013 в 16:00 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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