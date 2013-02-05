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Аватар besovskoe otrodje
05.02.2013 21:09 #
Отклонено

Дополнительная карта ТОЛЬКО с чипом

предлагаю банку выпускать по просьбе клиента дополнительные карты, которые имеют только чип. Как в Сингапуре. Данная идея, если будет реализована, на мой взгляд, существенно снизит процент мошеннических операций. Считаю что у большинства клиентов банка, держащих на карте большие суммы эта услуга будет пользоваться популярностью + это будет только подчеркивать инновационность банка.
6

Комментарии 6

somewan
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а смысл то какой?
besovskoe otrodje
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чип нельзя скопировать, а магнитную полосу - можно.
besovskoe otrodje
#
еще раз уточняю, речь о дополнительной карте, выпускаемой по просьбе клиента. основная пусть будет такой же, как сейчас - и с полосой, и с чипом.
Тинькофф_Кредитные Системы
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15.10.2013 в 11:14 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
В планах реализации такой возможности нет.
rsergio
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А что мешает на доп.карте размагнитить полосу магнитом?
Там где используют чип карту не катают, а где захотят прокатать - будет ошибка.

Или более интересный вариант - опция, запрещающая операции с картой по магнитной полосе (как "операции в интернете").
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