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Отклонено

Дополнительная карта ТОЛЬКО с чипом

предлагаю банку выпускать по просьбе клиента дополнительные карты, которые имеют только чип. Как в Сингапуре. Данная идея, если будет реализована, на мой взгляд, существенно снизит процент мошеннических операций. Считаю что у большинства клиентов банка, держащих на карте большие суммы эта услуга будет пользоваться популярностью + это будет только подчеркивать инновационность банка.

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