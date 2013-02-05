Отклонено
Дополнительная карта ТОЛЬКО с чипом
предлагаю банку выпускать по просьбе клиента дополнительные карты, которые имеют только чип. Как в Сингапуре. Данная идея, если будет реализована, на мой взгляд, существенно снизит процент мошеннических операций. Считаю что у большинства клиентов банка, держащих на карте большие суммы эта услуга будет пользоваться популярностью + это будет только подчеркивать инновационность банка.
6
Комментарии 6
В планах реализации такой возможности нет.
Там где используют чип карту не катают, а где захотят прокатать - будет ошибка.
Или более интересный вариант - опция, запрещающая операции с картой по магнитной полосе (как "операции в интернете").