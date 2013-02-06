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Аватар Светлана Ясных (Svetlana Yasnykh)
06.02.2013 18:41 #
Ждет рассмотрения

Нормативные документы ЦБ

Добрый день! Неплохо бы здесь разместить ну хотя бы ссылки к положениям, инструкциям ЦБ.
Спасибо!
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Комментарии

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