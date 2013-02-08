Реализовано

Добавление функций соц. сети и менеджера долгов

Суть в том, чтобы можно сделать свой профиль, в котором указать ФИО, фотографию и карту или счет по умолчанию куда тебе будут пересылать деньги. Другой клиент банк, твой друг, добавляет тебя в друзья, и может тебе перечислять деньги, но в отличии от шаблона он будет слать деньги именно тебе, а не на конкретный счет. Плюс в том, что даже если у тебя изменился номер карты, договора или счета деньги все равно тебе придут и именно туда куда ты хочешь их получать (кредитка, вклад, дебетовая, валютная дебетовая или автоматически переводить кому-то еще). Можно было бы реализовать еще менеджер долгов в ИБ и МБ. Простенький, типа IOU для Android. Было бы удобно если можно было бы выставлять другу счет. Друг просто тыкает по этому счету и, если он с ним согласен, тебе перечисляет деньги. Получится менеджер долгов с удобной возможностью оплаты. Естественно, что такие функции как поиск друга тут неуместны. Друга можно добавлять, к примеру, по ID, которое известно только ему. Хотя, если честно, думаю что такой функционал будет интересен пока не много клиентами банка.

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