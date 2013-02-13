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Аватар LittleMonster
13.02.2013 20:46 #
Реализовано

Смена пин-кода через мобильное приложение / установка собственного пин-кода.

Пользуюсь картой 1.5 месяца, а пин-код понадобился только сегодня. Был уверен, что помню его, но оказалось, что 2 цифры в голове за это время перепутались. На других картах есть возможность запросить смену пин-кода и получить новый по SMS. Я позвонил в саппорт Тинькова и услышал страшные слова: "Перевыпуск карты" smile:o

Предлагаю добавить в мобильное приложение кнопку смены пин-кода или какой-то вариант (можно через кол-центр или интернет-банк) установки собственного пин-кода. Проблема актуальна: часто слышу от людей, что они проводят меньше операций по картам некоторых банков из-за того, что пин не помнят, а в магазинах и так принимают. Судя по опыту других банков, это реализуется легко.
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Комментарии 2

Тинькофф_Кредитные Системы
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Возможность смены PIN-кода реализована. Для смены PIN-кода необходимо с контактного номера мобильного позвонить на 8 800-555-10-10, нажать цифру 6 и далее следовать инструкции.
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