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Андрей Ю
(kenshir007)
Ждет рассмотрения
Синхронизация всех офисов Сбербанк
Основываясь на мировом опыте, нужно внедрить систему электронного документооборота, чтобы сотрудники банка не посылали в отделение, в котором счет открывался. Возьмите опыт с Сбербанк-АСТ, с ЭЦП, зачем клиенту стоять в очереди, чтобы получить кредит, или открыть карту, итд. Предложите оформить клиенту ЭЦП и ему больше никогда не придется заходить в отделение, а там будут в очередях только бабули, но им нравится, так что оставьте очереди для них.
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Комментарии 1
максимум, что мне встречалось - в старой версии интернет-банка КИТ-финанс, когда они еще ЭЦП использовали, с её помощью можно было подписать любое текстовое сообщение, и даже прикрепить к нему файл. но, несмотря на наличие такой возможности, банк использовал данный канал только для переписки с клиентом. а вот подать заявление на частичное досрочное погашение было нельзя, как и получить новый график документов. подавай им живую подпись что на заявлении, что на новом графике. Русский Стандарт переписку без всякой ЭЦП сделал, как и подачу некоторых заявлений. тот же кредит до ста тысяч с перечислением на карту можно получить, заполнив простенькую форму и подтвердив её кодом по SMS. в Авангарде заявление на выпуск карты можно оформить через интернет, но получать её придется в офисе банка. а в ТКС и получить карту можно, не посещая офис. так что ЭЦП, для большинства вопросов, уже неактуальна, её с успехом заменяет АСП в виде кода по SMS или с карты одноразовых кодов.
но сама мысль правильная. не только поручения на платежные операции, но и типовые заявления от клиентов пора принимать по удаленным каналам. открыть вклад, оформить карту, получить кредит, может что еще.