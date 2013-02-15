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Синхронизация всех офисов Сбербанк

Основываясь на мировом опыте, нужно внедрить систему электронного документооборота, чтобы сотрудники банка не посылали в отделение, в котором счет открывался. Возьмите опыт с Сбербанк-АСТ, с ЭЦП, зачем клиенту стоять в очереди, чтобы получить кредит, или открыть карту, итд. Предложите оформить клиенту ЭЦП и ему больше никогда не придется заходить в отделение, а там будут в очередях только бабули, но им нравится, так что оставьте очереди для них.

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