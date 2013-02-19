Отклонено

Расширение линии предоставляемых услуг

Добрый день .



Хочу сказать спасибо за развитие банковского сектора в интернете.



Однако непонятна позиция ТКС банка в области интернет коммерции?



На данный момент основными Вашими клиентами являются люди, современного типа активно использующие интернет. Следовательно им необходимы банковские продукты помимо кредитных/дебетовых карт и депозитов. Почему бы ТКС банку с его потенциалом на завоевать одну из самых перспективных ниш? Многие крупные банки старого формата пытаются дать банковские продукты для интернет предпринимателей, но это капля в море, т.к принцип их работы ни на шаг не отличается от обычного обслуживания юридического лица, а ведь современным интернет предпринимателям надо большего.



Как это реализовать?



В ТКС банке должно быть создано небольшое структурное подразделение для анализа и составления модели взаимодействия и интеграции решений для юр. Лиц осуществляющих продажу товаров и услуг на просторах интернета (основной упор на ру зону)в существующую бизнес модель Банка.

Основным предлагаемым продуктом должен стать интернет-эквайринг (не очень понимаю, почему проект «Купи в Кредит» появился раньше). По данной услуге должен быть максимально простые и выгодные условия (устанавливается комиссия на уровне 2% и все, больше никаких условий). По прогнозам специалистов McKinsey & Co к 2014 году Интернет-торговли в России составит $25 млрд. По данным того же исследования рост Интернет-торговли в нашей стране составляет ежегодно 50%, что является одним из лучших показателей в мире. Так что, могут быть неплохие результаты.

Для увеличения доходов Банка необходимо предоставить клиентам использующим услугу по интеренет-эквайрингу право выбора открытие счета с привязкой к карте в ТКС банке либо перевод средств на другие счета в банках.

При условии, что клиент выбрал счет в интерент банке ТКС возможно предложение таких услуг как депозит и кредит (либо овердрафт). По депозитам разработать предложения начиная от 1 дня, чтобы интернет предприниматели могли размещать свободные средства на небольшие сроки. По кредитам ситуация сложнее, но вполне выполнимая- обычно сумма для приобретения товаров(заказа) интернет магазинами небольшая и повышение лимита по действующей системе кредитования физ. Лиц позволит обеспечить потребности данного круга лиц.



Был бы рад комментариям и воплощению в жизнь описываемых процессов.

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