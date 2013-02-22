Отклонено

При закрытии вклада помечайте факт его закрытия явным образом

Сейчас в ИБ закрытый вклад остаётся висеть в разделе "вклады". Единственный способ узнать, что он закрытый - это увидеть статус "закрытый" в "информации по счёту".



Какую проблему это решает: я, например, просто не помню, снимал в последний раз деньги простым переводом на счёт карточки или путём закрытия вклада, поэтому получил проблем при попытке сделать следующий вклад, переведя деньги на счёт уже закрытого вклада.

Кроме того, отчётливо помню, что раньше закрытые вклады исчезали из ИБ (что лично мне вполне подходит, но понимаю, что кому-то может понадобиться история вклада). Это стало причиной, по которой бдительность была усыплена (я же не знал, что могу видеть закрытые вклады рядом с открытыми). В связи с этим ещё один совет: меняя подобным образом взаимодействие с пользователем, не забывайте об этом сообщать где-нибудь.

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