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Аватар velo
28.02.2013 14:44 #
Отклонено

Инспекция шредеров для банковских карт

Есть предложение провести инспектирование подлноты и качества уничтожения банковских карт банками-эмбоссерами. Силами контролирующих органов, регулятора, редакции портала, заинтересованными форумчанами. Методом наблюдения и видео- и фото-фиксации. С целью удостовериться, что современные методы уничтожения карт банками, являются надежной защитой перед использованием третьими лицами реквизитов уничтоженных карт для противоправных целей. Т.к. по оценкам правоохранительных органов и аналитиков банковского сообщества, 2013 год станет самым криминальным при использовании пластиковых карт.
Предупрежден, значит вооружен!(с)
2

Комментарии 2

Редактор
#
Ой. Это лучше к ЦБ с таким предложением. Что-то мне не хочется банки инспектировать... smile:)
Редактор
#
28.02.2013 в 14:45 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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