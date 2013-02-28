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Отклонено

Инспекция шредеров для банковских карт

Есть предложение провести инспектирование подлноты и качества уничтожения банковских карт банками-эмбоссерами. Силами контролирующих органов, регулятора, редакции портала, заинтересованными форумчанами. Методом наблюдения и видео- и фото-фиксации. С целью удостовериться, что современные методы уничтожения карт банками, являются надежной защитой перед использованием третьими лицами реквизитов уничтоженных карт для противоправных целей. Т.к. по оценкам правоохранительных органов и аналитиков банковского сообщества, 2013 год станет самым криминальным при использовании пластиковых карт.

Предупрежден, значит вооружен!(с)

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