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Реализовано

Разовые пароли с описанием операции.

При подтверждении операции приходит пароль с одинаковым комментарием что это разовый пароль и срок его действия, что довольно безсмысленно При этом теряется все преимущества получения пароля по смс, т.к. при заражении ПК вирусом очень легко подменить операцию подтверждаемую смс. Учитывая что смс на вход, если их включить иногда работают не с первого раза - то просто очень широкие возможности для злоупотреблений.



Необходимо включить в смс описание подтверждаемой операции или хотя бы ее тип (вход, перевод, платеж) и СУММУ.



Так делается во многих других банках (Авангард, Сбербанк, ТКС, МКБ) и повышает безопасность использования инет-банка.

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