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Дима ҉
(z-dima)
Ждет рассмотрения
Лимиты на СМС-подтверждение переводов
Сделайте, пожалуйста, возможность устанавливать лимиты на СМС-подтверждение переводов.
1
Т.к. сейчас жёсткое ограничение - для суммы перевода больше 30т.р. обязаны использовать карточку доступа.
Но это:
1. Не безопасно. Т.к. всё время карточку с собой возить не будешь и ей может воспользоваться кто то другой.
2. Неудобно. Т.к. карточку можно забыть, потерять ...
Удобней самому выбирать лимиты на переводы - до какой суммы использовать СМС подтверждение, до какой запрещать перевод ...
Комментарии 1