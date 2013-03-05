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Лимиты на СМС-подтверждение переводов

Сделайте, пожалуйста, возможность устанавливать лимиты на СМС-подтверждение переводов.

Т.к. сейчас жёсткое ограничение - для суммы перевода больше 30т.р. обязаны использовать карточку доступа.

Но это:

1. Не безопасно. Т.к. всё время карточку с собой возить не будешь и ей может воспользоваться кто то другой.

2. Неудобно. Т.к. карточку можно забыть, потерять ...

Удобней самому выбирать лимиты на переводы - до какой суммы использовать СМС подтверждение, до какой запрещать перевод ...

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