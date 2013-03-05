Mikel 13.03.2013 23:06 # Добавлю, еще надо в базовый перенсти информирование о доставке карты в офис. А то совсем бред получается, пока карта в ИБ не появилась, к ней нельзя подключить доп. уведомлений, но появляется карта в ИБ, только после поступления в офис и подключать информирование о доставке, уже поздно 0
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А то совсем бред получается, пока карта в ИБ не появилась, к ней нельзя подключить доп. уведомлений, но появляется карта в ИБ, только после поступления в офис и подключать информирование о доставке, уже поздно