Отклонено
компенсация за комиссию за перевод на расчётную карту с зарплатной карты другого банка
Расчётная карта ТКС более привлекательна, чем зарплатная карта Сбербанка.
4
К сожалению, за банковский перевод в Сбербанке (через Сбербанк-Онлайн) платится комиссия -- 1%, если я не ошибаюсь.
Хотелось бы пееркладывать зарплату на расчётную карту ТКС без потерь.
Пока что чуть более выгодный путь, который я нашёл -- это, наверное, через qiwi: комиссия за пополнение qiwi с карты (Сбербанка) 0,75%, а потом есть несколько бесплатных пополнений расчётной карты ТКС с qiwi в месяц.
(Перевод с карты на карты в ТКС стоит дороже -- 2%, если я не ошибаюсь.)
Хотелось бы делать перевод через интернет, не выходя из дома и не снимая наличные.
Комментарии 4
С 1.3.2014 комиссия за пополнение СКС в ИБ нашего Банка с нашей стороны не взимается. Дополнительно, Банк предоставляет Вам возможность пополнить карту через партнеров без комиссии на сумму не более 300 000 руб. в расчетном периоде.
С уважением, ТКС-Банк.