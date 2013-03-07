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Аватар Иван Захарьящев (lj.rossia.org/users/imz/)
07.03.2013 13:26 #
Отклонено

компенсация за комиссию за перевод на расчётную карту с зарплатной карты другого банка

Расчётная карта ТКС более привлекательна, чем зарплатная карта Сбербанка.

К сожалению, за банковский перевод в Сбербанке (через Сбербанк-Онлайн) платится комиссия -- 1%, если я не ошибаюсь.

Хотелось бы пееркладывать зарплату на расчётную карту ТКС без потерь.

Пока что чуть более выгодный путь, который я нашёл -- это, наверное, через qiwi: комиссия за пополнение qiwi с карты (Сбербанка) 0,75%, а потом есть несколько бесплатных пополнений расчётной карты ТКС с qiwi в месяц.

(Перевод с карты на карты в ТКС стоит дороже -- 2%, если я не ошибаюсь.)

Хотелось бы делать перевод через интернет, не выходя из дома и не снимая наличные.
4

Комментарии 4

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.

С 1.3.2014 комиссия за пополнение СКС в ИБ нашего Банка с нашей стороны не взимается. Дополнительно, Банк предоставляет Вам возможность пополнить карту через партнеров без комиссии на сумму не более 300 000 руб. в расчетном периоде.

С уважением, ТКС-Банк.
bandurov
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а со стороны Сбербанка с зарплатной карты списать какую-то комиссию могут?
Иван З
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А нет ли какой-то ссылки на актуальную информацию о том, сколько раз и на какую сумму можно пополнять дебетовую карту через интернет-банк с карты дркгого банка? А то на сайте мне первым делом попалась какая-то * звёздочка о том, что могут быть дополнитнльные условия.
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