Отклонено

компенсация за комиссию за перевод на расчётную карту с зарплатной карты другого банка

Расчётная карта ТКС более привлекательна, чем зарплатная карта Сбербанка.



К сожалению, за банковский перевод в Сбербанке (через Сбербанк-Онлайн) платится комиссия -- 1%, если я не ошибаюсь.



Хотелось бы пееркладывать зарплату на расчётную карту ТКС без потерь.



Пока что чуть более выгодный путь, который я нашёл -- это, наверное, через qiwi: комиссия за пополнение qiwi с карты (Сбербанка) 0,75%, а потом есть несколько бесплатных пополнений расчётной карты ТКС с qiwi в месяц.



(Перевод с карты на карты в ТКС стоит дороже -- 2%, если я не ошибаюсь.)



Хотелось бы делать перевод через интернет, не выходя из дома и не снимая наличные.

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