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Николай
(nickm)
Отклонено
Ввести подтверждение восстановления пароля от ИБ звонком в банк с идентификацией клиента
А то как-то не очень хорошо получается: если кто-то стащит телефон и карточку, то он сможет восстановить пароль от интернет-банка.
3
Комментарии 3
При утере карты Клиент обязан незамедлительно обратиться в Банк и заблокировать ее. При необходимости можно заблокировать и доступ в Интернет-банк. Вся процедура при обращении по телефону займет не более 5 минут.
С уважением, ТКС-Банк.