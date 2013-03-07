Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Николай (nickm)
07.03.2013 15:22 #
Отклонено

Ввести подтверждение восстановления пароля от ИБ звонком в банк с идентификацией клиента

А то как-то не очень хорошо получается: если кто-то стащит телефон и карточку, то он сможет восстановить пароль от интернет-банка.
3

Комментарии 3

Тинькофф_Кредитные Системы
#
Здравствуйте.
При утере карты Клиент обязан незамедлительно обратиться в Банк и заблокировать ее. При необходимости можно заблокировать и доступ в Интернет-банк. Вся процедура при обращении по телефону займет не более 5 минут.
С уважением, ТКС-Банк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.