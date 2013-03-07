Подписаться на идею Николай (nickm)

Отклонено

Ввести подтверждение восстановления пароля от ИБ звонком в банк с идентификацией клиента

А то как-то не очень хорошо получается: если кто-то стащит телефон и карточку, то он сможет восстановить пароль от интернет-банка.

3