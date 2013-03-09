Реализовано

СМС уведомление при входе в интернет банк

У меня вызывает удивление,что на старой версии интернет банка это функция была а на новой она пропала.Спрашивается почему?Пропал приоритет сохранности денежных средств Ваших клиентов на счетах в данном банке?Ведь данная функция очень удобная и простая защита от мошенников.

3