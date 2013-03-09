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Аватар Денис Некрасов (денис.)
09.03.2013 10:44 #
Реализовано

СМС уведомление при входе в интернет банк

У меня вызывает удивление,что на старой версии интернет банка это функция была а на новой она пропала.Спрашивается почему?Пропал приоритет сохранности денежных средств Ваших клиентов на счетах в данном банке?Ведь данная функция очень удобная и простая защита от мошенников.
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Комментарии 3

ivan_artamonov
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09.03.2013 в 11:08 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
ivan_artamonov
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В новом иб реализовали возможность входа по одноразовому смс паролю.
денис.
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Уважаемый Иван,
Вход по одноразовому паролю и смс уведомление на телефон при входе в интернет банк,я думаю не совсем одно и тоже,по крайней мере для клиента удобней и проще получить смс о входе в его интернет банк,чем то, что сейчас ждать смску с паролем потом её вводить,телодвижений то больше в ээтом варианте,согласитесь?В любом случае,можно было бы совместить эти две функции или дать клиенту выбор их.От этого безопастность же только возросла бы.
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