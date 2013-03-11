Реализовано

Двусторонняя авторизация по телефону

Сейчас только банк выполняет проверку подлинности клиента при телефонном разговоре. Однако, иногда - наоборот - банк звонит клиенту и уточняет конфиденциальную информацию. При этом "настоящие параноики" боятся сообщать ее, т.к. банк звонит с разных номеров, и нет уверенности, что звонит именно банк, а не злоумышленник. Можно сделать какую-нибудь простую проверку подлинности банка - например:

1. Еще одно кодовое слово - клиент задает его в ИБ, а банк при звонке называет.

2. Кодовое число, которое клиент задает в ИБ (например - 10). При звонке клиент называет любое число (например - 3), а банк должен назвать разницу между кодовым и названным (10-3=7).

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