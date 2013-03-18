Подписаться на идею Николай (nickm)

Отклонено

Мультивалютные карты

Я хотел открыть вклад в $ - а мне говорят, что для этого нужно получить и карточку в $. А карточка эта мне вряд ли понадобится.

Можно сделать несколько счетов в разных валютах с выбором приоритетного на одной карточке и с быстрой конвертацией? Поехал в Европу, например - поставил евро в качестве основной валюты, куда-то еще - доллары... И никаких дополнительных карточек.

Или хотя бы не требовать открывать карточку в валюте для вкладов в валюте, в таком случае вклад мог бы перечисляться на рублёвую карточку.

3