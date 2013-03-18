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Аватар Николай (nickm)
18.03.2013 19:09 #
Отклонено

Мультивалютные карты

Я хотел открыть вклад в $ - а мне говорят, что для этого нужно получить и карточку в $. А карточка эта мне вряд ли понадобится.
Можно сделать несколько счетов в разных валютах с выбором приоритетного на одной карточке и с быстрой конвертацией? Поехал в Европу, например - поставил евро в качестве основной валюты, куда-то еще - доллары... И никаких дополнительных карточек.
Или хотя бы не требовать открывать карточку в валюте для вкладов в валюте, в таком случае вклад мог бы перечисляться на рублёвую карточку.
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Комментарии 3

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.

При открытии Вклада карта выпускается автоматически и бесплатно. Ее можно не использовать и активировать только тогда, когда и если возникнет такая необходимость. Возможности закрыть валютный вклад на рублевую карту, к сожалению, нет - техническая особенность работы систем. По предложению получен отказ. Надеемся на понимание.

С уважением, ТКС Банк.
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