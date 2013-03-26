Отклонено

1.5% на банковский перевод на карту для пополнения вклада

Как отметил один из вкладчиков в одном из отзывов в народном рейтинге, несколько неудобно то, что для пополнения разных вкладов нужно делать банковские переводы на разные счета. Можно передводить на один счет вклада и после раскидывать по вкладам, но тогда не будет компенсации за перевод.

Почему ее не будет - понятно, банку незачем просто так начислять 1.5% на сумму, которую у него сразу могут забрать.

Поэтому предлагаю следующее. На каждый безналичный перевод на кратсчет начисляется 1.5% на некий "виртуальный счет". Воспользоваться средствами этими нельзя. Но при пополнении вклада с картсчета с этого виртуального счета к вкладу будет плюсоваться сумма равная 1.5% от пополнения. Далее эти 1.5% доступны на тех же условиях, что и 1.5% за прямое пополнение вклада межбанком.

Тогда можно все переводы в банк (независимо от их цели) делать на один и тот же счет, что удобнее и мимнимизирует вероятность ошибки. И клиенту хорошо и банку.

Что думаете?

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