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Друзья банка «Тинькофф Банк»
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Аватар voland680
30.03.2013 04:11 #
Отклонено

визуальный контакт в удаленном режиме

Мне кажется банк не полностью использует возможности онлайн контакта с клиентами и потенциальными клиентами: нет визуального способа общения, а ведь именно такой способ сейчас ассоциируется с понятием онлайн. По моему именно визуальный удаленный контакт позволит повысить уровень доверия к банку: психология людей такова, что им "надо в глаза посмотреть". Кстати, западные банки уже используют такой подход. Странно, что самый передовой банк России не использует визуальные возможности интернета smile:D Не дорабатываете товарищ Тиньков.
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Комментарии 2

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