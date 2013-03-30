визуальный контакт в удаленном режиме

Отклонено

Мне кажется банк не полностью использует возможности онлайн контакта с клиентами и потенциальными клиентами: нет визуального способа общения, а ведь именно такой способ сейчас ассоциируется с понятием онлайн. По моему именно визуальный удаленный контакт позволит повысить уровень доверия к банку: психология людей такова, что им "надо в глаза посмотреть". Кстати, западные банки уже используют такой подход. Странно, что самый передовой банк России не использует визуальные возможности интернетаНе дорабатываете товарищ Тиньков.