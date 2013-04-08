Отклонено

ИБ: добавить в выписки более подробную информацию по платежам, выполненным из мобильного банка

с указанием операции (перевод по номеру телефона, номеру карты, по шаблону и т. п.) и указанием контрагента (номер телефона, карты, счета, шаблона, Ф.И.О., наименование и т. п.)

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