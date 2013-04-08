Отклонено
ИБ: добавить в выписки более подробную информацию по платежам, выполненным из мобильного банка
с указанием операции (перевод по номеру телефона, номеру карты, по шаблону и т. п.) и указанием контрагента (номер телефона, карты, счета, шаблона, Ф.И.О., наименование и т. п.)
4
Комментарии 4
а в ежемесячной - "перевод по мобильному банку". Этого явно не достаточно
Благодарю Вас за высказанное пожаление.
Обращаю Ваше внимание, что данная информация доступна в личном кабинете Мобильного банка.
Чтобы войти в личный кабинет нужно на странице авторизации https://online.rsb.ru переключиться на вкладку «Мобильный банк» и ввести логин и пароль от Мобильного банка.