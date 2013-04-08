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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
08.04.2013 01:32 #
Отклонено

ИБ: добавить в выписки более подробную информацию по платежам, выполненным из мобильного банка

с указанием операции (перевод по номеру телефона, номеру карты, по шаблону и т. п.) и указанием контрагента (номер телефона, карты, счета, шаблона, Ф.И.О., наименование и т. п.)
4

Комментарии 4

ois1977
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Сейчас в оперативной выписке "последние операции" просто написано: "Списание со счета (перевод денежных средств)",
а в ежемесячной - "перевод по мобильному банку". Этого явно не достаточно
Алимова Альфия
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11.09.2013 в 11:53 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Алимова Альфия
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16.09.2013 в 14:32 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Алимова Альфия
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Добрый день!

Благодарю Вас за высказанное пожаление.
Обращаю Ваше внимание, что данная информация доступна в личном кабинете Мобильного банка.
Чтобы войти в личный кабинет нужно на странице авторизации https://online.rsb.ru переключиться на вкладку «Мобильный банк» и ввести логин и пароль от Мобильного банка.
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