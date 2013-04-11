Программа лояльности к клиентам Банка со стажем.

Ждет рассмотрения

Добрый день!Хотелось бы порекомендовать Банку поработать над идеей лояльности к клиентам со стажем. Например, сейчас при получении кредита все равны, в первый раз берется кредит или ты постоянный клиент Банка. При условии, что клиент со стажем постоянно пользуется услугами Банка, не имеет нарушений, то в данном случае возможна некоторая скидка по процентной ставке. На мой взгляд, недополученная прибыль Банка с лихвой окупиться увеличением числа постоянных клиентов Банка.Что скажете Господа?