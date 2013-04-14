Ждет рассмотрения

Страхование валютных рисков для розничных заемщиков

Предлагаю ответственным сотрудникам Банка рассмотреть идею о страховании валютных рисков для частных клиентов банка (потенциально, для сектора МСБ) - в части кредитов в иностранной валюте (доллары США и евро). Механизм реализации - на усмотрение Банка - либо через биржевые/внебиржевые опционы, при этом Банк выступает в роли посредника между выгодоприобретателем (частное лицо либо представитель сегмента МСБ) и страховщиком (участник рынка валютных опционов), либо будучи маркетмейкером и принимая риски на себя.



На мой взгляд, для розничного бизнеса данная страховая защита должна быть безусловной, а не опциональной - ввиду по-прежнему невысокого уровня финансовой грамотности подавляющего большинства экономически активного населения страны. При этом плата по страховке (читай: опционная премия) равномерно распределена в течение всего срока погашения задолженности.



Для клиента приятным будет тот факт, что беря валютный кредит в Сбербанке, он может не волноваться по поводу удорожания стоимости обслуживания долга ввиду негативного изменения валютного курса.

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