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Аватар Иван Басков
15.04.2013 23:31 #
Отклонено

Банки РОссии в алфавитном порядке рядом ссылка на жалобу или отзыв и чтобы все это было средним шрифтом

Когда заходишь на сайт приходится искать банк,хотелось бы ,чтобы сразу ,может на 1 странице сайта отражены были все банки РОссии и,НАжав на банк ,моджно было бы прочитать отзывы ,жалобы клиентов и оставить свои
2

Комментарии 2

vasilio
#
1. Отображать список всех банков России на первой странице кажется нецелесообразным. Для того, чтобы быстро найти банк, можно воспользоваться формой поиска по сайту, доступной на каждой странице.
2. Нажав на ссылку "Банки России" в главном меню справа можно увидеть полный список банков России: http://www.banki.ru/banks/ — напротив каждого банка банка есть ссылка на отзывы о банке или (если отзывов ещё нет) ссылка на добавление нового отзыва.
vasilio
#
16.04.2013 в 13:36 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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