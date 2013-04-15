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Отклонено

Банки РОссии в алфавитном порядке рядом ссылка на жалобу или отзыв и чтобы все это было средним шрифтом

Когда заходишь на сайт приходится искать банк,хотелось бы ,чтобы сразу ,может на 1 странице сайта отражены были все банки РОссии и,НАжав на банк ,моджно было бы прочитать отзывы ,жалобы клиентов и оставить свои

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