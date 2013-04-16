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Отклонено

Умоляю, сделайте поменьше рекламы!

Очень рад что сайт столь активно монетизируется, но может установить некий предел объему рекламы на нем? А то он растет и пока конца этому не видно.

Кроме того, хотелось бы чтобы реклама была как-то поспокойнее, без резких и ярких цветов, без резких смен фона/цвета и т.п. в анимации. Вот, например, чтобы все было спокойно и красиво как в рекламе BMW недавно появившейся на сайте

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