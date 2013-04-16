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В
(Cheerokee)
Отклонено
Умоляю, сделайте поменьше рекламы!
Очень рад что сайт столь активно монетизируется, но может установить некий предел объему рекламы на нем? А то он растет и пока конца этому не видно.
2
Кроме того, хотелось бы чтобы реклама была как-то поспокойнее, без резких и ярких цветов, без резких смен фона/цвета и т.п. в анимации. Вот, например, чтобы все было спокойно и красиво как в рекламе BMW недавно появившейся на сайте
Комментарии 2
Согласен, рекламы на сайте стало много, порой даже слишком много. Но у этой ситуации есть обратная сторона: деньги, полученные от рекламы, позволяют нам увеличивать количество, а главное качество контента. Я могу, конечно, срезать половину рекламных объявлений, но зарплату сотрудникам мне тогда из каких денег платить? Придется пропорционально сокращать количество сотрудников, количество информации и контента на сайте. К сожалению, у нас дорогой по поддержанию проект, и сегодняшние объемы рекламы позволяют сводить дебет с кредитом.