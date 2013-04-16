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pav18
Отклонено
Экспорт счета.
Большая просьба модернизировать систему экспорта счета для удобства пользователей.
3
Экспорт в XLSX
Разделители дробной части - запятые (по Российской системе)
Колонки дебит кредит или операции со знаком + или -
Сортировка операций от старых к новым, а не наоборот, как сейчас - чтобы можно было считать нормально.
Поправить экспорт на сайте, т.к. при выборе произвольных периодов, часто глючит и присылает файл 1 байт.
Комментарии 3
В реализации идеи, к сожалению, отказано.
С уважением, ТКС Банк.