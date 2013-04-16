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Отклонено

Экспорт счета.

Большая просьба модернизировать систему экспорта счета для удобства пользователей.

Экспорт в XLSX

Разделители дробной части - запятые (по Российской системе)

Колонки дебит кредит или операции со знаком + или -

Сортировка операций от старых к новым, а не наоборот, как сейчас - чтобы можно было считать нормально.

Поправить экспорт на сайте, т.к. при выборе произвольных периодов, часто глючит и присылает файл 1 байт.

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