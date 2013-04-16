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Отклонено

Пожелания по интерфейсу ИБ

Прошу подумать над следующими изменениями в интерфейсе ИБ:

Информация по счету - необходима следующая информация информация - сколько доступно всего, сколько доступно без учета авторизаций, сколько доступно с учетом лимитов!!!. Также неплохо показать сколько лимита выработано.

На что вы тратите - не работает, как надо - показывает расходы в процентном соотношении, но если суммировать, значительно отличается от суммы внизу.

Указать (явно) расчетный период по каждой карте

Указать период по лимитам (когда конкретно они обнуляются)

Операции по счету - показывать баланс после каждой операции

Анализ счета - при наведении на график показывать какие операции привели к изменениям и насколько (например навел на пик, появилась подсказка - пополнение со счета ...)

Вклады - показывать общую сумму вкладов

Управление лимитами - логичнее расположить "сколько осталось" СЛЕВА и закрасить синим, чем, как сейчас справа и серым. При взгляде на график сразу будет понятно сколько уже "откусили".

Кнопку "открыть новый вклад" перенести на главную страницу, совершенно не логично, что открывать НОВЫЙ вклад нужно из СТАРОГО.

!!Добавить возможность повтора платежа или перевода. Чтобы можно было зайти в историю платежей, ткнуть в платеж и по тем же реквизитам сделать еще один платеж (перевод), а не только "показать квитанцию"

Добавить возможность ручной сортировки шаблонов, а не только, как хочет банк (последний сверху)

При переводе на счет другого клиента ТКС запрашивать номер счета или договора, а Фамилию или имя показывать самим, чтобы пользователю было понятно, что он правильно ввел данные. Сейчас нужно вводить счет и ФИО, т.е. обратного подтверждения, что счет действительно принадлежит ФИО нет.

Вот как-то так, спасибо за внимание.

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