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pav18
Отклонено
Пожелания по интерфейсу ИБ
Прошу подумать над следующими изменениями в интерфейсе ИБ:
3
Информация по счету - необходима следующая информация информация - сколько доступно всего, сколько доступно без учета авторизаций, сколько доступно с учетом лимитов!!!. Также неплохо показать сколько лимита выработано.
На что вы тратите - не работает, как надо - показывает расходы в процентном соотношении, но если суммировать, значительно отличается от суммы внизу.
Указать (явно) расчетный период по каждой карте
Указать период по лимитам (когда конкретно они обнуляются)
Операции по счету - показывать баланс после каждой операции
Анализ счета - при наведении на график показывать какие операции привели к изменениям и насколько (например навел на пик, появилась подсказка - пополнение со счета ...)
Вклады - показывать общую сумму вкладов
Управление лимитами - логичнее расположить "сколько осталось" СЛЕВА и закрасить синим, чем, как сейчас справа и серым. При взгляде на график сразу будет понятно сколько уже "откусили".
Кнопку "открыть новый вклад" перенести на главную страницу, совершенно не логично, что открывать НОВЫЙ вклад нужно из СТАРОГО.
!!Добавить возможность повтора платежа или перевода. Чтобы можно было зайти в историю платежей, ткнуть в платеж и по тем же реквизитам сделать еще один платеж (перевод), а не только "показать квитанцию"
Добавить возможность ручной сортировки шаблонов, а не только, как хочет банк (последний сверху)
При переводе на счет другого клиента ТКС запрашивать номер счета или договора, а Фамилию или имя показывать самим, чтобы пользователю было понятно, что он правильно ввел данные. Сейчас нужно вводить счет и ФИО, т.е. обратного подтверждения, что счет действительно принадлежит ФИО нет.
Вот как-то так, спасибо за внимание.
Комментарии 3
Информация о доступном остатке с учетом лимитов отображается только по дополнительным картам. Информация о доступном остатке с учетом лимитов по основным картам отображается только в SMS-сообщениях. Изменение логики отображения не планируется.
В виджете "Ваши траты" % отображаются с округлением до целого.
В виджете "Информация по счету", раздел "По выписке" отображается явно информация о расчетном периоде.
Лимиты действуют либо на расчетный период, либо на календарный месяц. Подробная информация указана в тарифах, при установке лимитов (расходные), online по звонку в Банк.
Информация о доступном остатке средств после совершения каждой операции указана в SMS-оповещении, если данная услуга подключена. Реализация данного предложения на данный момент не планируется.
В виджете "Анализ счета" предусмотрено только отображение лога доступного остатка средств на конец дня. Реализация данного предложения на данный момент не планируется.
Логику отображения информации в виджете "управление лимитами" изменять так же не планируем.
Открыть вклад можно из виджета "действия", который расположен либо в блоке виджетов для вкладов, либо для дебетовой карты, так как вклады привязаны к этому продукту.
Функция повтора платежа не будет добавлена в виджет "история платежей и переводов", так как этот виджет отображает лишь историю платежей и переводов. Возможность повтора платежа наличествует при создании шаблона.
Шаблоны можно сортировать по своему усмотрению. Для этого необходимо использовать способ drag and drop в виджете "Мои шаблоны".
Возможность осуществить перевод 3 лицу только по номеру договора/карты реализована.
С уважением, ТКС Банк.