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Аватар Алекс (Uomo)
17.04.2013 09:12 #
Отклонено

Внести изменения в правила "Народного рейтинга"

Предлагаю внести изменения в правила "Народного рейтинга", а именно в п.5 На текущий момент отзывы часто не засчитываются по п. 5.8 (например если почитать отзывы ХКБ), когда к клиенту банка обращается коллекторское агентсво о взыскании долга, за кредит который он брал 3-5-7 лет назад. В таких случаях администрация Банки.ру сразу встает на сторону банка и не засчитывает оценку за отзыв. Хотя по сути именно в текущий момент и происходит конфликт с банком, как правило из-за неверно произведенных расчетов при погашении кредита. Естественно в каждом случае необходимо скрупулезно разбираться. Возможно это клиент допустил просрочку или не заплатил во время взнос. Но если клиент доказал, что кредит был им полностью погашен, и даже банк согласился с своей ошибкой, то оценка, на мой взгляд, должна быть засчитана независимо от того, когда начиналась эта история.
3

Комментарии 3

Clevelus
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1. Кредитное решение нельзя оценивать в НР. (По идее нужно всегда 5-ку ставить банку. Какой банк молодец, избавляется от плохой задолжности, что делает жизнь добропорядочных клиентов лучше)
2. Действия сторонних организаций также нельзя оценить в НР. То что у банка "плохие" коллекторы ..., а "хорошие" вообще есть?

Если клиент доказал, что рассчитался с банком, а банк ошибся, неважно кредитное это решение или нет, то оценка должна быть засчитана. Но нужно правильно написать отзыв. Подлежит оценке то, что написано в отзыве, а не то, что в комментариях и тут нет телепатов. Единственное, что в случае кредитного решения подтверждением ошибки может быть либо согласие банка, либо предоставление всех сведений (чтобы было абсолютно очевидна ошибка банка), либо решение суда.
pqline
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Clevelus, достаточно четко представил нашу позицию по кредитным решениям и коллекторам. Такие ситуации не относятся к пункту 5.8. П. 5.8 ограничивает наши решения по старым ситуациям, которые порой невозможно бывает проверить. Это касается любых проблем, не только вышеуказанных.

Но соглашусь, что "... если клиент доказал, что кредит был им полностью погашен, и банк согласился с своей ошибкой, то оценка, ... должна быть засчитана независимо от того, когда начиналась эта история."

Для этого нет необходимости изменять правила Народного рейтинга.
Моисей Абрамович
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17.04.2013 в 13:38 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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