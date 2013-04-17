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Алекс
(Uomo)
Отклонено
Внести изменения в правила "Народного рейтинга"
Предлагаю внести изменения в правила "Народного рейтинга", а именно в п.5 На текущий момент отзывы часто не засчитываются по п. 5.8 (например если почитать отзывы ХКБ), когда к клиенту банка обращается коллекторское агентсво о взыскании долга, за кредит который он брал 3-5-7 лет назад. В таких случаях администрация Банки.ру сразу встает на сторону банка и не засчитывает оценку за отзыв. Хотя по сути именно в текущий момент и происходит конфликт с банком, как правило из-за неверно произведенных расчетов при погашении кредита. Естественно в каждом случае необходимо скрупулезно разбираться. Возможно это клиент допустил просрочку или не заплатил во время взнос. Но если клиент доказал, что кредит был им полностью погашен, и даже банк согласился с своей ошибкой, то оценка, на мой взгляд, должна быть засчитана независимо от того, когда начиналась эта история.
3
Комментарии 3
2. Действия сторонних организаций также нельзя оценить в НР. То что у банка "плохие" коллекторы ..., а "хорошие" вообще есть?
Если клиент доказал, что рассчитался с банком, а банк ошибся, неважно кредитное это решение или нет, то оценка должна быть засчитана. Но нужно правильно написать отзыв. Подлежит оценке то, что написано в отзыве, а не то, что в комментариях и тут нет телепатов. Единственное, что в случае кредитного решения подтверждением ошибки может быть либо согласие банка, либо предоставление всех сведений (чтобы было абсолютно очевидна ошибка банка), либо решение суда.
Но соглашусь, что "... если клиент доказал, что кредит был им полностью погашен, и банк согласился с своей ошибкой, то оценка, ... должна быть засчитана независимо от того, когда начиналась эта история."
Для этого нет необходимости изменять правила Народного рейтинга.