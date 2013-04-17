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Отклонено

Внести изменения в правила "Народного рейтинга"

Предлагаю внести изменения в правила "Народного рейтинга", а именно в п.5 На текущий момент отзывы часто не засчитываются по п. 5.8 (например если почитать отзывы ХКБ), когда к клиенту банка обращается коллекторское агентсво о взыскании долга, за кредит который он брал 3-5-7 лет назад. В таких случаях администрация Банки.ру сразу встает на сторону банка и не засчитывает оценку за отзыв. Хотя по сути именно в текущий момент и происходит конфликт с банком, как правило из-за неверно произведенных расчетов при погашении кредита. Естественно в каждом случае необходимо скрупулезно разбираться. Возможно это клиент допустил просрочку или не заплатил во время взнос. Но если клиент доказал, что кредит был им полностью погашен, и даже банк согласился с своей ошибкой, то оценка, на мой взгляд, должна быть засчитана независимо от того, когда начиналась эта история.



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