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Отклонено

Сделайте любого клиента своим другом

Многие автоматические e-mail рассылки обращаются ко мне в письмах "Уважаемый ФИО" или "Добрый день, господин такой-то".

Можете сделать так, чтобы в SMS тоже было персональное обращение к человеку? Технически не сложно. Настроить можно в интернет банке (пункт профиля: как к Вам обращаться?).

Кроме того, среди Ваших клиентов есть, к сожалению, много просто одиноких людей, для которых смс с пожеланием здоровья будет вдвойне приятна. От кого им это получить, кроме как от своего банка, у которого "одна из главных задач взять верхнюю планку по уровню обслуживания клиентов в России".

Сделайте любого клиента своим другом.



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