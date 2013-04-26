Реализовано

При "рассказать друзьям" о кэшбэке ИБ создает запись, корявую с точки зрения русского языка.

Кэшбэк приятная вещь, которой хочется похвастаться, и реальный пример которой в новостной ленте у друзей вызовет интерес у потенциальных новых клиентов банка. Поиск по новостям в контакте показывает, что рассказали о кэшбэке всего 3 человека. Меня останавливает некорректность шаблона создаваемой записи: "Вознаграждение за операции покупок по карте банка Тинькофф Кредитные Системы _за_ 2 474 р." Очевидно, такой шаблон пришел от записи, рассказывающей о покупке чего-то _за_ определенную сумму.

Про кэшбэк было бы правильнее говорить "Вознаграждение за операции покупок по карте банка Тинькофф Кредитные Системы _составило_ 2 474 р."

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